Чех Личка стал новым главным тренером московского "Динамо"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" объявило о назначении новым главным тренером чешского специалиста Марцела Лички.

"Контракт с 45-летним чешским специалистом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определённых условий", - говорится в сообщении.

Тренерский штаб "Динамо" также пополнят помощники Ролан Гусев и Адесойе Ойеволе, аналитик Алексей Радевич. Работу с вратарями продолжит Дмитрий Изотов.

Павел Алпатов, в последних турах минувшего сезона исполнявший обязанности главного тренера основной команды, возглавил "Динамо-2".

"В штабе могут быть и другие изменения, о них мы сообщим дополнительно", - подчеркивает клуб.

Личка ранее тренировал "Оренбург" (с 2020 года), с которым уже попрощался, также он работал с брестским "Динамо", с которым становился чемпионом и обладателем Суперкубка Белоруссии и чешском "Хмелем".

Пост главного тренера "Динамо" стал вакантным после ухода серба Славиши Йокановича в мае. Йоканович возглавлял "Динамо" с июня 2022 года.