Клубы РПЛ пока не будут менять производителя мячей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Новый официальный экипировщик сборной России компания Jogel пока не будет поставлять мячи для клубов Российской премьер-лиги, они в сезоне-2023/2024 продолжат играть снарядом от компании Nike, заявил генеральный директор Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"РПЛ может самостоятельно принимать решения по официальному мячу лиги. Пока коллеги остановились на мяче привычном снаряде. Что касается Jogel - это экипирощик сборной России по футболу, но это не значит, что Jogel будет передано право сделать мяч официальный для РПЛ", - сказал Митрофанов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"На следующий футбольный сезон мы закупили для школ порядка 100 тысяч мячей, из них 60 тысяч - фирмы Jogel. Конечно, это не профессиональные мячи, но по своим качествам они соответствуют предъявляемым требованиям", - добавил он.

С 2008 года техническим партнером РФС был бренд Adidas, последнее соглашение было заключено в 2021 году и было рассчитано на пять лет. 1 марта 2022 года немецкий бренд разорвал соглашение в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что общее собрание Российской премьер-лиги утвердило мяч от американского производителя Nike официальным снарядом на сезон-2023/2024