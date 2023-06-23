Хачанов снялся с турнира в Уимблдоне из-за травмы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов пропустит турнир Большого шлема в Уимблдоне. Об этом спортсмен написал в соцсетях, объяснив ситуацию травмой.

"Из-за травмы, полученной на "Ролан Гаррос" (стрессовый перелом крестцовой кости) я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд", - написал 27-летний Хачанов в соцсетях.

По его словам, он теперь нацелен восстановиться к августовским турнирам.

Сейчас Хачанов является 11-й ракеткой мира. Лучшее его достижение на турнирах Большого шлема – выход в полуфинал Australian Open (2023) и US Open (2022).