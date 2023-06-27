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Автомобили "Урал" впервые выступят в ралли-рейде "Шелковый путь"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Команда UralMotorSport будет представлена в международном ралли-рейде "Шелковый путь"-2023, сообщает пресс-служба автомобильного завода "Урал".

"Команда Уральского автомобильного завода - UralMotorSport - в 2023 году станет одним из участников ралли "Шелковый путь" и составит конкуренцию грандам категории грузовиков - "КАМАЗ-мастер", "МАЗ-СПОРТавто", "ГазРейдСпорт", - говорится в сообщении.

Для команды это будет дебютное выступление в "Шелковом пути".

Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года. Гонка проходила по территории таких стран, как Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Туркмения.

"Шелковый путь" включает в себя соревнования во всех существующих официальных зачетах: грузовики, автомобили, мотовездеходы, а также мотоциклы и квадроциклы.

В 2023 году ралли пройдёт с 5 по 15 июля по маршруту из Казани в Москву по территориям 13 субъектов Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Воронежская область, Тамбовская область, Липецкая область, Тульская область, Московская область, город Москва.

Шелковый путь
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