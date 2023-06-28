Российский хоккеист Дадонов подписал новый контракт с "Далласом"

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Даллас" продлил соглашение с российским нападающим Евгением Дадоновым, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги.

Новый контракт будет действовать до окончания сезона-2024/25. За два года 34-летний россиянин получит $4,5 млн.

Предыдущий сезон Дадонов начал в "Монреале", а в феврале 2023 года перешел в "Даллас". В составе этих команд в регулярном чемпионате НХЛ он набрал 33 (7+26 по системе "гол+пас") очка в 73 встречах. Также в карьере в НХЛ он защищал цвета "Вегаса", "Оттавы" и "Флориды". В девяти сезонах Национальной хоккейной лиги форвард провел 486 матчей, набрал 298 (131+167) очков.

В составе сборной России Дадонов выиграл чемпионат мира-2014.