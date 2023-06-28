Хоккеист Егор Зайцев подписал контракт со "Спартаком"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Спартак" подписал соглашение с защитником Егором Зайцевым, сообщает пресс-служба московского ХК.

Срок действия контракта составит три года.

"Напомним, что ранее "Спартак" получил спортивные права на игрока в обмен на денежную компенсацию в московское "Динамо", - говорится в сообщении.

Предыдущим клубом 25-летнего хоккеиста было московское "Динамо", воспитанником которого он является. К настоящему моменты с "Динамо" была связана вся карьера Зайцева в Континентальной хоккейной лиге, где защитник сыграл в 331 матче и набрал 47 (10+37 по системе "гол+пас") очков.