Кудерметова вышла во второй круг турнира в Уимблдоне, Рахимова и Самсонова выбыли

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова нанесла поражение эстонке Кайе Канепи в первом круге турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Результат встречи – 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянки, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место. Канепи – 101-я ракетка мира.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия, №42 рейтинга WTA) – Пэйтон Стирнс (США, 59).

Между тем, Камилла Рахимова и Людмила Самсонова выбыли из розыгрыша в женском одиночном разряде. Рахимова (72) потерпела поражение от испанки Кристины Бучи (78) – 3:6, 6:4, 6:7 (9:11). Самсонова (15) уступила румынке Ане Богдан (57).

Турнир в Уимблдоне входит в серию соревнований Большого шлема, его матчи проводятся на травяном покрытии. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, сам турнир был лишен возможности разыгрывать рейтинговые очки.