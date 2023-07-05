Защитник Иньиго Мартинес перешел в "Барселону"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Защитник Иньиго Мартинес подписал контракт с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на два года, оно будет действовать до 30 июня 2025 года. Сумма отступных за 32-летнего испанского футболиста составит 400 млн евро.

Вся карьера Мартинеса связана с выступлениями в чемпионате Испании. С 2011 года он играл в основной команде клуба "Реал Сосьедад", с 2018 года защищал цвета "Атлетика". Всего на счету защитника 350 матчей в главном дивизионе чемпионата Испании и 22 гола.