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Защитник Иньиго Мартинес перешел в "Барселону"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Защитник Иньиго Мартинес подписал контракт с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано на два года, оно будет действовать до 30 июня 2025 года. Сумма отступных за 32-летнего испанского футболиста составит 400 млн евро.

Вся карьера Мартинеса связана с выступлениями в чемпионате Испании. С 2011 года он играл в основной команде клуба "Реал Сосьедад", с 2018 года защищал цвета "Атлетика". Всего на счету защитника 350 матчей в главном дивизионе чемпионата Испании и 22 гола.

футбол Испания Барселона
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