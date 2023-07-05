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Экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике возглавил ПСЖ

Экс-наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике возглавил ПСЖ
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Испанец Луис Энрике занял пост главного тренера "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Клуб подписал с 53-летним специалистом двухлетний контракт.

Предыдущим местом работы Луиса Энрике была сборная Испания, ее он покинул после поражения от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Также он был наставником итальянской "Ромы", испанских "Сельты" и "Барселоны" (в которой ранее, помимо "Реала", и играл). Каталонская команда под его руководством дважды выиграла чемпионат Испании, трижды – Кубок Испании, по разу – Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, Суперкубок Испании.

Предшественником испанца в ПСЖ был француз Кристоф Гальтье, он был отправлен в отставку в среду. Ранее сообщалось, что Гальтье и его сын Джон Валович были арестованы 30 июня в Ницце. Их допросили в связи с обвинениями в расизме и дискриминацией.

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