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Тренера ПСЖ и его сына арестовали в Ницце по обвинению в расизме

Тренера ПСЖ и его сына арестовали в Ницце по обвинению в расизме
Кристоф Гальтье
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Кристоф Гальтье и его сын Джон Валович были арестованы утром в пятницу в Ницце, сообщает Le Parisien.

Сообщается, что их допросили в связи с обвинениями в расизме и дискриминацией. Ранее в апреле сообщалось, что якобы Гальтье и Валович позволили себе дискриминационные заявления еще в 2021 году. В частности СМИ утверждали, что тренер заявил, что "в команде не может быть так много темнокожих и мусульман".

Сообщалось, что информация могла просочиться в СМИ через бывшего спортивного директора Ниццы Жюльена Фурнье. Якобы Гальтье позволял себе такие заявления в переписке с Фурнье в 2021 году относительно состава ФК "Ницца".

Сам Гальтье ранее категорично отверг все обвинения и подал иск против СМИ, распространивших слухи.

Во время работы в "Ницце" у Фурнье и Гальтье был затяжной конфликт, что в том числе привело к уходу тренера из клуба. Его также допрашивали в связи с этими обвинениями. Сам он отрицал, что передал какие-то данные журналистам.

Как ожидается, Гальтье в ближайшие дни покинет ПСЖ. Вместо него клуб возглавит Луис Энрике.

Ницца ПСЖ футбол Кристоф Гальтье Джон Валович Жюльен Фурнье
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