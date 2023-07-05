Покинувший Турцию экс-футболист сборной России перешел в "Факел"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Факела", сообщила пресс-служба воронежского футбольного клуба.

"Факел" подписал контракт с защитником Федором Кудряшовым", - говорится в сообщении, о сроках действия соглашения в котором не уточняется.

Предыдущими клубами 36-летнего Кудряшова были турецкие "Истанбул Башакшехир" (стал серебряным призером чемпионата Турции) и "Антальяспор". В сезоне-2022/23 россиянин отыграл за "Антальяспор" 13 матчей и покинул команду в статусе свободного агента.

На счету Кудряшова 47 матчей сборную России, в ее составе он участвовал в чемпионате мира-2018, чемпионате Европы-2020, Кубке Конфедераций и Лиге Наций.