Федор Кудряшов заявил, что завершил выступления за сборную России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский футболист Федор Кудряшов заявил, что завершил выступления за национальную команду страны.

"Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36... Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно — я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее", - приводит слова защитника "Спорт-Экспресс".

Четырехкратный серебряный призер чемпионата России Кудряшов выступал за сборную страны с 2016 года. В ее составе дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018. Это лучшее достижение сборной России на чемпионатах мира.

Последний матч за сборную России провел осенью 2021 года в рамках отбора на ЧМ-2022. Его автогол в конце игры с Хорватией на выезде (0:1) лишил команду возможности занять первое место и получить прямую путевку на ЧМ. Сборная должна была сыграть в стыковых матчах, но была отстранена из-за ситуации на Украине.

В настоящее время играет за турецкую команду "Антальяспор".