ФК "Рубин" продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Рубин" и полузащитник Олег Иванов подписали новое соглашение, сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.
"Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года", - говорится в сообщении.
36-летний Иванов перешел в "Рубин" в мае 2022 года. Сезон-2022/23 команда провела в Первой лиге, по его итогам смогла вернуться в Российскую премьер-лигу. Иванов сыграл в составе "Рубина" в 23 матчах, забил два мяча, сделал одну голевую передачу.