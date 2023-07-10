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ФК "Рубин" продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Рубин" и полузащитник Олег Иванов подписали новое соглашение, сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

"Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года", - говорится в сообщении.

36-летний Иванов перешел в "Рубин" в мае 2022 года. Сезон-2022/23 команда провела в Первой лиге, по его итогам смогла вернуться в Российскую премьер-лигу. Иванов сыграл в составе "Рубина" в 23 матчах, забил два мяча, сделал одну голевую передачу.

Олег Иванов Рубин футбол
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