Канадский хоккеист Лайпсик захотел получить российское гражданство

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил о желании канадского игрока петербургского хоккейного клуба Брендана Лайпсика получить гражданство РФ.

"Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину. В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе - это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ", - написал Ротенберг в телеграме.

Ротенберг напомнил, что хоккеист три года живет в России, теперь будет играть в Петербурге за СКА, а за это время объездил всю Россию. "Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров. Его любимый игрок - Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких, как Павел Буре", - написал Ротенберг.

"Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России. Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать", - добавил он.

Ранее канадец выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА и магнитогорский "Металлург".