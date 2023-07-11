Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Фото: Julian Finney/Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в 1/4 финала теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне (Великобритания).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович является второй ракеткой мира.

В полуфинале Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером (восьмое место в рейтинге), который выбил из розыгрыша турнира россиянина Романа Сафиуллина (92).

Уимблдонский турнир проходит на кортах с травяным покрытием. В 2022 году организаторы запретили в нем участвовать россиянам и белорусам из-за ситуации на Украине. В результате от WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) последовали штрафные санкции, турнир лишился возможности разыгрывать рейтинговые очки.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.