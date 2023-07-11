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Фигуристка Сотникова опровергла факт нарушения ею антидопинговых правил

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова заявила, что никогда не нарушала антидопинговых правил, а ее слова об инциденте 2014 года неправильно интерпретировали в СМИ.

"Уважаемые болельщики, представители СМИ! Всю последнюю неделю мне, моей команде, людям из моего окружения поступает огромное количество звонков и сообщений с целью получения комментариев о внезапно раздутой ситуации в СМИ. И, конечно, все ждут от меня официальных комментариев. Я понимаю, что подобный инфоповод всегда будет цитироваться и набирать большое количество просмотров. Но СМИ уже приписали мне, что я призналась в употреблении запрещенных препаратов. Ребята, ну вы что, нельзя же так", - написала спортсменка на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

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Сотникова пояснила, что в своем интервью сообщила, что в 2014 году была проблема с контейнером, содержащим ее пробу (пробиркой).

"...когда мы об этом рассказываем, причем вскользь, то так и говорим - "мне сказали, что у меня нашли допинг". Да, сказали. Но оказалось проблема с пробиркой, царапины", - подчеркнула она.

"Искаженная в любом виде информация дает повод иностранным СМИ обсуждать российских спортсменов. Зачем вы это перевернули и сами раздуваете? Ни тогда, ни сейчас у международной системы допинг-контроля не было ко мне вопросов. Так что сенсация не состоялась, извините. И напоследок: никто не отнимет у меня главное! Сочи-2014, минуты на пьедестале, гимн России, глаза болельщиков и невероятное чувство - чувство, что я достойно выступила за свою страну!" - заявила Сотникова.

Ранее в одном из интервью Сотникова рассказала, что у нее был инцидент, связанный с подозрением на нарушение антидопинговых правил, в 2014 году.

По сообщениям южнокорейских СМИ, Национальная олимпийский комитет Южной Кореи может обратиться в Международный олимпийский комитет с просьбой провести соответствующее расследование.

На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи Сотникова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте, второй стала фигуристка из Южной Кореи Ким Ен А.

Аделина Сотникова фигурное катание
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