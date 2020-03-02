Фигуристка Сотникова объявила о завершении карьеры

Аделина Сотникова Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка в фигурном катании Аделина Сотникова заявила, что завершила выступления в профессиональном спорте.

"Официально хочу сказать одно, что с профессиональным спортом это точно все. Потому что в данный момент я хочу все-таки быть здоровой, я хочу быть счастливой, веселой. Я буду также радовать своих поклонников и фанатов, но уже точно не на профессиональной арене", - заявила россиянка в эфире телеканала "Россия 1".

Аделина Сотникова является первой в истории отечественного фигурного катания олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях (Игры-2014). Кроме того, она - двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013, 2014).