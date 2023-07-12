Футболист сборной России Далер Кузяев перешел во французский "Гавр"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский полузащитник Далер Кузяев подписал контрактом с "Гавром", сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на два года.

В "Гавр" Кузяев перешел на правах свободного агента, контракт с его предыдущим клубом, петербургским "Зенитом", к настоящему моменту истек. В "Зените" Кузяев играл с 2017 года, пять раз выиграл чемпионат России, два раза - Суперкубок России, один раз - Кубок России.

Также Кузяев является игроком сборной России.

В сезоне-2022/23 "Гавр" выступал во втором по статусу дивизионе французского футбола, по итогам первенства вернул себе место в элите.