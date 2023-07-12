Поиск

Футболист сборной России Далер Кузяев перешел во французский "Гавр"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Российский полузащитник Далер Кузяев подписал контрактом с "Гавром", сообщается на сайте французского футбольного клуба.

Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на два года.

В "Гавр" Кузяев перешел на правах свободного агента, контракт с его предыдущим клубом, петербургским "Зенитом", к настоящему моменту истек. В "Зените" Кузяев играл с 2017 года, пять раз выиграл чемпионат России, два раза - Суперкубок России, один раз - Кубок России.

Также Кузяев является игроком сборной России.

В сезоне-2022/23 "Гавр" выступал во втором по статусу дивизионе французского футбола, по итогам первенства вернул себе место в элите.

Зенит футбол Далер Кузяев Гавр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Марио Фернандес проходит медосмотр в "Зените"

Конголезский футболист Тео Бонгонда перешел в "Спартак"

Конголезский футболист Тео Бонгонда перешел в "Спартак"

Фигуристка Сотникова опровергла факт нарушения ею антидопинговых правил

Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Сафиуллин не смог выйти в полуфинал Уимблдона

Гонщик Red Bull Риккардо перешел в Alpha Tauri на правах аренды

Канадский хоккеист Лайпсик захотел получить российское гражданство

"Спартак" объявил о переходе полузащитника Хесуса Медины

"Спартак" объявил о переходе полузащитника Хесуса Медины

Джокович сыграет с Рублевым в четвертьфинале Уимблдона

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });