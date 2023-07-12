В "Спартаке" сочли, что полузащитник Медина не успел стать легендой ЦСКА

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассчитывает, что полузащитник Хесус Медина, который перешел из ЦСКА, своей игрой заслужит доверие болельщиков "красно-белых".

"Понятно, что этот переход вызывает эмоции, но не такие сильные, так как Медина не успел стать легендой ЦСКА. Он обладает качествами игрока, которого мы искали, поэтому приняли такое решение. Надеюсь, что игрой на поле он заслужит доверие болельщиков", - сказал Малышев журналистам.

Он отметил, что "Спартак" не окончил свою работу на трансферном рынке.

"Мы не закончили работу на трансферном рынке. Но мы не хотим покупать игроков для количества, мы не будем покупать тех, кто слабее имеющихся игроков", - добавил он.

В понедельник сообщалось, что состав "Спартака" пополнил парагвайский полузащитник Медина, который перешел из ЦСКА.

Футболист подписал контракт, который будет действовать до 30 июня 2026 года.

Последние полтора года 26-летний Медина играл в столичном ЦСКА. До этого - за "Нью-Йорк Сити", с которым выиграл плей-офф MLS-2021. Этому предшествовала карьера на родине, в клубе "Либертад".

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач.