Решившие сменить гражданство спортсмены лишатся господдержки и финансирования

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министерство спорта, федерации и Олимпийский комитет России приложили много усилий для того, чтобы сохранить финансирование и поддержку российских спортсменов в период санкций, наложенных мировым спортом, заявил министр спорта Олег Матыцин в ходе "правительственного часа" в Госдуме РФ.

"Меры соцзащиты спортсменов - приоритет для нас, а гарантии господдержки, которые были до санкций, сохранены... Уверен, что меры социальной поддержки спортсменов сегодня достаточны, федерации, Олимпийский комитет России и Минспорт сделали все для этого", - сказал Матыцин.

"Некоторые федерации получают письма о смене спортсменами спортивного гражданства. Надо дать им понять: покидая страну, они теряют много социальных гарантий, например, возможность обучаться и работать, не говоря о социальном климате ... Если выбор сделан, то он сделан навсегда и поддержка таких спортсменов должна быть прекращена", - добавил он.