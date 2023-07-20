Россиянин Кузьмин техническим нокаутом победил мексиканца Монтеса

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Сергей Кузьмин одержал победу над мексиканцем Германом Гарсией Монтесом на турнире в Санкт-Петербурге.

Поединок завершился перед началом девятого раундом из-за серьезного рассечения у Монтеса, которому в концовке предыдущего раунда был отсчитан нокдаун.

Герман Монтес и Сергей Кузьмин (слева направо) Фото: Iron&Gloves Promotions

"Я особо то и не напрягался, просто выполнял установку своего угла. Я полностью контролировал поединок, хотя иногда давал ему (сопернику) поработать. Мой тренер Геннадий Юрьевич Машьянов подсказывал бить навстречу, несколько хороших моментов у меня было. Но я чуть-чуть все-таки не успевал", - сказал Кузьмин.

"Наверное, сказался тот факт, что я десять месяцев не выходил на ринг. Сейчас наберу обороты, и все встанет на свои места. Я готов выйти на ринг хоть завтра, я особо то не устал. Я полностью контролировал бой. Посмотрите на его лицо, и все станет понятно. Насчет будущего - конкретных предложений не было", - отметил российский боксер.

Этот поединок возглавил шоу, организованное Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России.

Перед боем состоялся официальный анонс поединка между россиянами Алексеем Папиным (15-1, КО 14) и Сослана Асбарова (4-0, КО 1), известного также по выступлениям на голых кулаках. Этот бой пройдет в 2023 году.

Битва взглядов Сослана и Алексея Папина (слева направо) Фото: Iron&Gloves Promotions

В рамках шоу 20 июля уроженец Санкт-Петербурга Алексей Мазур (9-0, КО 5) единогласным решением судей победил аргентинца Карлоса Даниэла Кордобу (16-10, КО 4) в поединке в лёгком весе.

В со-главном событии турнира зрители смогли насладиться битвой в первом тяжелом весе между хорошо зарекомендовавшими себя в поп-индустрии Александром "Севером" Севериным и Иваном "Панчером" Майданчуком. И в этом поединке техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Северин.