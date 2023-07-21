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Бывший турецкий арбитр Чакыр вошел в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экс-арбитр из Турции Джюнейт Чакыр вошел в обновленный состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза, сообщает в пятницу пресс-служба РФС.

46-летний судья получил категорию арбитра ФИФА в 2006 году. Работал на двух чемпионатах мира - в 2014 и 2018 году. Единственный турецкий арбитр, который обслуживал финальный матч Лиги чемпионов. В 2015 году Чакыр был назначен главным арбитром решающего матча главного европейского турнира между "Ювентусом" и "Барселоной". На чемпионате мира в России Чакыр отработал на трех матчах, одним из которых стал полуфинал Хорватия - Англия. В 2022 году арбитр завершил судейскую карьеру, проведя в чемпионате 386 матчей.

В 2021 году новый член ЭСК занял второе место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) лучших арбитров XXI века.

В обновленный состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС помимо Чакыра вошли руководитель департамента судейства Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей ФНЛ Николай Иванов и руководитель судейского комитета Павел Каманцев (без права голоса).

Джюнейт Чакыр РФС
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