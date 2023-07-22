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"Зенит" в большинстве обыграл "Пари НН" в первом туре Российской премьер-лиги

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение нижегородскому "Пари НН" в матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Оба гола в матче в Нижнем Новгороде провел Матео Кассьерра, отличившийся на 57-й и 83-й минутах.

Голам предшествовало удаление в составе нижегородцев: на 50-й минуте прямую красную карточку получил Виктор Александров.

"Зенит" - действующий чемпион России.

Зенит Пари НН Футбол РПЛ
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