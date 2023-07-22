"Зенит" в большинстве обыграл "Пари НН" в первом туре Российской премьер-лиги
Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение нижегородскому "Пари НН" в матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги.
Оба гола в матче в Нижнем Новгороде провел Матео Кассьерра, отличившийся на 57-й и 83-й минутах.
Голам предшествовало удаление в составе нижегородцев: на 50-й минуте прямую красную карточку получил Виктор Александров.
"Зенит" - действующий чемпион России.