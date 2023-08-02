Поиск

Непомнящий стартовал с победы на Кубке мира по шахматам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил азербайджанца Вугара Асадли в первой партии второго раунда Кубка мира по шахматам в Баку.

Россиянин, начавший свой турнирный путь со второго раунда, играл белыми фигурами. Вторая партия пройдет 3 августа.

Призовой фонд турнира, который проходит по нокаут-системе, составил $2,5 млн. Финалисты Кубка мира и обладатель третьего места сыграют в турнире претендентов, победитель которого сразится в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем из Китая.

Ян Непомнящий Баку
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры

КДК РФС отменил красную карточку футболисту ЦСКА Гайичу в матче с "Ахматом"

Акинфеев заявил, что ему надоел футбол

Акинфеев отказался осуждать Фернандеса и Медину за уход к конкурентам

Акинфеев отказался осуждать Фернандеса и Медину за уход к конкурентам

World Athletics оставит в силе недопуск россиян

"Спартак" обыграл "Балтику" в чемпионате России по футболу

Переход футболиста "Динамо" Захаряна в "Лацио" сорвался

"Манчестер Юнайтед" заключил рекордный для АПЛ спонсорский контракт

"Манчестер Юнайтед" заключил рекордный для АПЛ спонсорский контракт

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Гэтжи нокаутировал Порье в главном поединке турнира UFC 291

Гэтжи нокаутировал Порье в главном поединке турнира UFC 291
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });