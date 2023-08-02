Непомнящий стартовал с победы на Кубке мира по шахматам

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил азербайджанца Вугара Асадли в первой партии второго раунда Кубка мира по шахматам в Баку.

Россиянин, начавший свой турнирный путь со второго раунда, играл белыми фигурами. Вторая партия пройдет 3 августа.

Призовой фонд турнира, который проходит по нокаут-системе, составил $2,5 млн. Финалисты Кубка мира и обладатель третьего места сыграют в турнире претендентов, победитель которого сразится в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем из Китая.