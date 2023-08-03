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Звезда американского футбола Том Брэди купил долю в ФК "Бирмингем"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Том Брэди, один из самых известных и титулованных игроков в американском футболе, стал владельцем миноритарной доли в английском футбольном клубе "Бирмингем", пишет MarketWatch.

"Бирмингем - легендарный клуб с долгой историей и страстью, и для меня честь стать частью команды", - сказал Брэди.

"Бирмингем" выступает в Чемпионшипе, втором по силе чемпионате Англии. В последний раз команда играла в высшем дивизионе в 2011 году, тогда же клуб стал обладателем Кубка английской лиги. Это один из двух трофеев за 148-летнюю историю клуба.

Том Брэди, в свою очередь, считается величайшим игроком в истории американского футбола. Он семь раз выигрывал Супербоул - таким достижением не может похвастаться ни одна команда Национальной футбольной лиги. Брэди объявил о завершении карьеры в феврале этого года.

Американские знаменитости нередко становятся миноритариями английских футбольных команд. Так, другой экс-игрок в американский футбол Джей Джей Уотт инвестировал в клуб "Бернли", по итогам прошлого сезона пробившийся в Премьер-лигу, а баскетболист Леброн Джеймс является владельцем небольшой доли в "Ливерпуле" с 2011 года.

Супербоул Том Брэди
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