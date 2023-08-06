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В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды
Подготовка к планировавшимся в Париже соревнованиям на открытой воде
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Париже отменили тестовые соревнования на Сене в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года, так как после дождей река оказалась загрязнена и вода перестала соответствовать нормам.

"World Aquatics расстроена в связи с тем, что из-за качества воды в Сене последовала отмена Кубка мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших атлетов всегда должно оставаться нашим наивысшим приоритетом", - говорится в заявлении Международной федерации плавания.

Соревнования должны были состоятся в эти выходные.

В федерации заявили, что для улучшения качества воды к Олимпиаде будут реализованы инфраструктурные проекты.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на организаторов Олимпиады и на городские власти, в последние недели качество воды в Сене отвечало требованиям, установленным для проведения турниров. Там выразили надежду, что на Сене возможно будет провести соревнования по триатлону 17-20 августа.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.

Международная федерация плавания Франция
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