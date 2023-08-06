"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

Константин Тюкавин и Муми Нгамале ("Динамо") Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:2 нанесли поражение петербургскому "Зениту" в матче третьего тура чемпионата России.

Матч прошел в Санкт-Петербурге.

На второй минуте "Динамо" повело в счете, ворота "Зенита" поразил Константин Тюкавин. "Зенит" отыгрался на девятой минуте, это произошло благодаря автоголу динамовца Фабиана Бальбуэна. На перерыв, однако, команды ушли при счете 2:1 в пользу москвичей: вновь отличился Тюкавин.

"Зениту" удалось сравнять счет на 90-й минуте, когда точный удар нанес Иван Сергеев. Однако на 90+6 минуте Вячеслав Грулев забил победный за "Динамо" гол. За две минуты до этого в составе "Зенита" за грубый фол был удален Вильмар Барриос.

В активе команд по 4 очка, "Динамо" занимает шестое место, "Зенит", действующий чемпион России, - седьмое. Во главе турнирной таблицы - "Спартак" (Москва) и "Краснодар", у которых по 9 очков.

Из-за дисквалификации Сергея Семака обязанности главного тренера "Зенита" выполнял Анатолий Тимощук.