Боец Калмыков удивлен, что достойным боем Диаса против Пола, несмотря на поражение

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU -Известный по боям на голых куликах Мухаммед Калмыков высказался о бое американского блогера и боксера Джейка Пола и его соотечественника, экс-бойца UFC Нейта Диаса. Бой прошел по правилам бокса в Далласе и завершился победой Пола единогласным решением судей.

"Посмотрел бой Диаса и Пола. Хочу сказать, что на самом деле был удивлён формой Нейта, потому что думал, что он не сможет составить какой-то ощутимой конкуренции и даже не был уверен, что сможет продержаться всю дистанцию", - сказал Калмыков "Интерфаксу".

"На самом деле про Диаса-боксёра ходили всегда какие-то легенды - он сам рассказывал, как там тренируется и спаррингуется с какими-то крутыми профессионалами, а также пуха накидывали его фанаты. Но по существу мы никогда не видели Нейта в чистом боксе - это раз. А два - техника в ударке у него всегда вызвала сомнения, а поединки он забирал зачастую за счёт крепкой головы и выносливости, но никак не за счёт какой-то великолепной боксёрской техники", - отметил он.

"Плюс сейчас стоит учитывать, что ему уже 38 лет, и последние годы он выступал мало того, что не регулярно, так ещё и не очень удачно, имея рекорд 2-3 в последних пяти боях. Джейк же молодой, амбициозный, с сильным ударом, действительно тренируется с профессионалами и благодаря своим доходам имеет доступ к лучшем лагерям, лучшему питанию, лучшей медицине и так далее", - подчеркнул Калмыков.

"Но Диас на удивление показал достойное выступление - действительно отработал десять раундов, оставался в строю до самого конца, пытался атаковать, прессинговать. Да, по очкам он проиграл однозначно - не хватило мощи и разнообразия, Джейк в этом плане был на голову выше, - плюс ко всему ещё и Диас в нокдаун упал, но всё же, повторюсь, простоял всю дистанцию и на всём её протяжении был полностью в поединке. Считаю, что некоторые раунды он даже забрал", - заявил Калмыков.

"Джейка поздравляю с победой. Парень также отработал десять раундов, непробиваемость Диаса его не смутила, он также не сильно просел по кардио, как многие соперники Нейта, и довёл дело до уверенной победы. Но это не было чем-то удивительным. Джейку нужны другие вызовы. Постоянно бить в боксе уже не самых свежих "сбитых лётчиков" из ММА - уже не имеет смысла. Это скоро всем надоест. Но после этого боя он сказал, что проведёт реванш с Нейтом по правилам в ММА в рамках PFL. Что ж - это уже что-то новое, на это будет интересно посмотреть", - отметил он.