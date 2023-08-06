Поиск

Боец Калмыков удивлен, что достойным боем Диаса против Пола, несмотря на поражение

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU -Известный по боям на голых куликах Мухаммед Калмыков высказался о бое американского блогера и боксера Джейка Пола и его соотечественника, экс-бойца UFC Нейта Диаса. Бой прошел по правилам бокса в Далласе и завершился победой Пола единогласным решением судей.

"Посмотрел бой Диаса и Пола. Хочу сказать, что на самом деле был удивлён формой Нейта, потому что думал, что он не сможет составить какой-то ощутимой конкуренции и даже не был уверен, что сможет продержаться всю дистанцию", - сказал Калмыков "Интерфаксу".

"На самом деле про Диаса-боксёра ходили всегда какие-то легенды - он сам рассказывал, как там тренируется и спаррингуется с какими-то крутыми профессионалами, а также пуха накидывали его фанаты. Но по существу мы никогда не видели Нейта в чистом боксе - это раз. А два - техника в ударке у него всегда вызвала сомнения, а поединки он забирал зачастую за счёт крепкой головы и выносливости, но никак не за счёт какой-то великолепной боксёрской техники", - отметил он.

"Плюс сейчас стоит учитывать, что ему уже 38 лет, и последние годы он выступал мало того, что не регулярно, так ещё и не очень удачно, имея рекорд 2-3 в последних пяти боях. Джейк же молодой, амбициозный, с сильным ударом, действительно тренируется с профессионалами и благодаря своим доходам имеет доступ к лучшем лагерям, лучшему питанию, лучшей медицине и так далее", - подчеркнул Калмыков.

"Но Диас на удивление показал достойное выступление - действительно отработал десять раундов, оставался в строю до самого конца, пытался атаковать, прессинговать. Да, по очкам он проиграл однозначно - не хватило мощи и разнообразия, Джейк в этом плане был на голову выше, - плюс ко всему ещё и Диас в нокдаун упал, но всё же, повторюсь, простоял всю дистанцию и на всём её протяжении был полностью в поединке. Считаю, что некоторые раунды он даже забрал", - заявил Калмыков.

"Джейка поздравляю с победой. Парень также отработал десять раундов, непробиваемость Диаса его не смутила, он также не сильно просел по кардио, как многие соперники Нейта, и довёл дело до уверенной победы. Но это не было чем-то удивительным. Джейку нужны другие вызовы. Постоянно бить в боксе уже не самых свежих "сбитых лётчиков" из ММА - уже не имеет смысла. Это скоро всем надоест. Но после этого боя он сказал, что проведёт реванш с Нейтом по правилам в ММА в рамках PFL. Что ж - это уже что-то новое, на это будет интересно посмотреть", - отметил он.

UFC бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Динамо" победило "Зенит" в чемпионате России по футболу

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

В Париже отменили тестовые соревнования на Сене перед ОИ из-за грязной воды

Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин умер на 42-м году жизни

ЦСКА разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ

"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом

"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником сборной Хорватии Йошко Гвардиолом

"Краснодар" победил "Пари НН" и стал единоличным лидером РПЛ

Баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА

Баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с 19-летним узбекским футболистом

Российская фигуристка Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке

Российская фигуристка Самоделкина получила паспорт Казахстана в ускоренном порядке
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });