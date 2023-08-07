Умер тренер, воспитавший прославленных отечественных баскетболисток
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер России по баскетболу Владимир Тржескал скончался на 93-м году жизни, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.
"Вместе со своей супругой Кирой Александровной Тржескал Владимир Иосифович вырастил целую плеяду прославленных спортсменов. Легендарные детские тренеры подготовили бронзовых призеров Олимпийских игр, вице-чемпионов мира, чемпионов Европы - Светлану Абросимову, Илону Корстин, Марию Степанову", - отмечается в сообщении.
За вклад в подготовку игроков, преданность тренерской профессии Владимир Тржескал был удостоен многочисленных наград.