Президент "Всемирных Океанических Игр": Наши соревнования не имеют аналогов и открыты для профессионалов и любителей

Александр Трухачев – о росте популярности "Всемирных Океанических Игр", об опыте их проведения в России

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Проект "Всемирные Океанические Игры" в последнее время получает все большую известность. Его президент, член Русского географического общества, Александр Трухачев объясняет этот факт тем, что проект вне политики, предлагает открытый широкий формат участия в нём спортсменов и любителей, независимо от государственной принадлежности и национальности. Кроме того, применение современных технологий привлечет большое количество не только профессиональных маститых спортсменов, но и любителей, желающих попробовать силы в различных областях спорта, как широкого известных, так и новых.

Трухачев более подробно рассказал о проекте корреспонденту Марии Руссо.

- Что представляют из себя океанические игры?

- Проект "Всемирные Океанические Игры" представляет собой соединение водных, прибрежных видов спорта и цифровой платформы, дающее преимущество в организации, проведении, трансляции, хранении и передаче данных, и во многом другом. Причем соревнования проводятся не только по популярным видам, но и таким малоизвестным, вновь появляющимся, как например кайсерфинг гидрофойлинг, и даже совсем пока неизвестным видам как биатлон на аквабайках, саякинг и некоторые другие.

- Кроме названных видов спорта, какие еще соревнования вы предлагаете проводить?

- Проект универсален и восприимчив к любым новаторствам, например, можем проводить серфинг, фойлбординг, водные лыжи, пляжные волейбол и футбол, пляжный теннис, водное поло, бодибординг, гребля, некоторые виды водно-моторного спорта, прибрежный мотокросс, флайборд, вейкбординг, джетфлай, спортивная рыбалка. Основная отличительная особенность "Всемирных Океанических Игр" - это возможность дистанционного отбора участников очных соревнований.

- Как проходит отбор участников и сами соревнования?

- Желающий принять участие в каком-либо виде спорта регистрируется. В регистрационной анкете кандидат, помимо представленных о себе данных, должен рассказать об имеющихся у него навыках или успехах в избранном им одном или нескольких видах спорта. При этом к анкете должна быть приложена видеозапись одного или нескольких выступлений по соответствующим выбранным им видам спорта. Видеозапись дает представление о подготовке кандидата. Эти видео попадают в кабинет профильных судей, которые, находясь удаленно, оценивают его выступление по тем критериям, по которым они судят на профессиональной или любительской арене. Итоговая средняя оценка, полученная от них, определяет допуск или отказ участнику прибыть на очные соревнования. Такая система позволяет участникам, находящимся в любой точке мира проходить отбор на право участвовать в соревнованиях. Возможность дистанционного отбора значительно облегчает участие в играх, потому что мы уходим от политической составляющей, т.е. участник заявляет о себе независимо от принадлежности к стране. Таким образом мы расширяем базу профессионального и любительского спорта, потому что охват аудитории становится большим. Судьи и допущенные к соревнованиям спортсмены прибывают к месту проведения игры, которое заранее определяется организаторами проекта.

- Кто осуществляет судейство на играх?

- Для участия в судействе организаторы Игр приглашают высококвалифицированных судей. В случае нового вида спорта, мы обеспечиваем хорошую коммуникацию между его создателями, судьями в близких дисциплинах и участниками. Такая совместная работа позволяет нам развивать и совершенствовать судейство, устанавливать стандарты оценки для новых видов спорта и улучшать качество соревнований.

Еще одной важной особенностью проекта является использование цифровой техники. Впервые на спортсмене или на спортивном снаряде устанавливается камера, которая обеспечивает передачу видео от первого лица, т.е. зритель может следить за соревнованиями как в обычной трансляции, так и с помощью интерактивных инсталляций наблюдать, как проходят соревнования, как бы сам участвуя в них.

- Есть ли примеры проведения таких Игр?

- Да, В России игры проходят уже четвертый год. Самые массовые были в Чувашии. В финальных соревнованиях там приняло участие около 400 спортсменов, а наблюдали за соревнованиями более 4000 зрителей, значительная часть которых была на удаленном расстоянии. Соревнования проходили под девизом "От малого до великого, от родника до океана". В программе игр была рыбалка (в ней принимали участие 63 человека), пляжные футбол и волейбол, чувашский керешу (национальные единоборства), соревнования по лапте, городкам и велоспорту. Примечательно, что в программу соревнований были включены новые креативные виды спорта, такие как фристайл на сапах, опробованы бои по смешанным единоборствам на понтоне на открытой воде и некоторые другие. По окончанию игр для их участников и зрителей состоялась концертная программа - показательные выступления по каратэ, борьбе и боевым искусствам.

- Возможно ли рассматривать "Всемирные Океанические Игры", в качестве альтернативы Олимпийским играм?

- Нет, поскольку "Всемирные Океанические Игры" не имеют аналогов в мире и занимают свою абсолютно свободную нишу, как соревнования на воде и на берегу. Проект даёт широкие возможности для участия как персонально спортсменов, так и команд. Мы можем проводить игры, в любом месте, где есть вода. На данный момент мы опираемся на те виды спорта, которые развиты в местах их проведения и поднимаем их на другой уровень. Пока этот проект развивается отдельно по странам, а по мере его развития можно начать подготовку проведения первых полномасштабных "Всемирных Океанических Игр" в России или в одной из дружественных стран. Не знаю, как это получится, во всяком случае, очень хотим и плотно работаем в этом направлении.

- Вы знакомили со своим проектом руководителей спорта, местные органы власти?

- Конечно. Проект был поддержан в Комитетах Государственной думы РФ по спорту, по развитию Дальнего Востока и Арктики, в Ассамблее Народов Евразии, в Российской Ассоциации Международного Сотрудничества (РАМС). Кроме того, он принят в качестве стратегического проекта АНО "Международный Альянс Стратегических Проектов" БРИКС. А совсем недавно я знакомил с ним участников Форума "Россия - Африка 2023" на площадке Министерства спорта РФ. Он вызвал значительный интерес у присутствовавших.