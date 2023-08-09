ESPN заключил сделку с букмекером Penn Entertainment на сумму $1,5 млрд

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Cпортивный кабельный канал ESPN заключил соглашение об использовании собственного бренда в приложении для ставок, принадлежащем игорно-развлекательной компании Penn Entertainment, сумма сделки составила $1,5 млрд, сообщает CNBC.

Помимо указанной суммы, ESPN, для которой эта сделка стала первой в сфере игорного бизнеса, получит примерно $500 млн в виде варрантов на покупку около 31,8 млн обыкновенных акций Penn. Срок действия варрантов составляет 10 лет.

Кроме того, ESPN получит возможность назначить в совет директоров Penn одного наблюдателя без права голоса или - через три года - одного члена совета директоров при условии получения соответствующих разрешений от регуляторов и соблюдения минимального порога владения.

Соглашение будет действовать на протяжении 10 лет и может быть продлено на тот же срок, если ни у одной из сторон не появится возражений.

Обновленное букмекерское приложение, которое сменит название с Barstool Sportsbook на ESPN Bet, планируется запустить осенью в 16 из тех 34 штатов США, где разрешены ставки на спорт.

Беттинговая платформа ESPN Bet будет глубоко интегрирована в обширную экосистему ESPN, заявил глава Penn Джей Сноуден.

Акции Penn Entertainment Inc. прибавляют в цене 14,7% в ходе торгов в среду, в то время как бумаги конкурирующей компании - DraftKings Inc. - дешевеют на 8,6%. С начала текущего года котировки акций Penn снизились на 4%, а стоимость бумаг DraftKings подскочила в 2,5 раза. Индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 32,1%.