Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Торонто
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Арнальди во втором круге турнира серии Masters, который проходит в Торонто (Канада).
Результат встречи - 6:2, 7:5.
Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Арнальди - 66-ю.
В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча между Лоренцо Музетти (Италия, 19-е место рейтинга) и Танаси Коккинакисом (Австралия, 86).