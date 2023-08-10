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Суд оштрафовал "Зенит" за нарушения при праздновании триумфа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

АО "ФК "Зенит" признано виновным по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка), говорится в сообщении. Речь идет о праздновании клубом в городе его очередного триумфа: выигрыша чемпионата России.

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Представитель организации с протоколом не согласился, отмечает пресс-служба. Не согласился и оштрафованный на 60 тысяч рублей начальник отдела безопасности мероприятий службы безопасности "Зенита" Александр Румянцев. Ему вменяется то, что, находясь в Петропавловской крепости, он не предпринял необходимых мер для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования.

Как сообщалось, в июне в суды Петербурга поступили материалы об административном правонарушении в отношении АО "ФК "Зенит". Там говорилось, что вечером 13 мая на Невском проспекте клуб организовал "массовое одновременное пребывание и передвижение" не менее 1 тыс. человек, не являющееся публичным мероприятием. Оно повлекло нарушение общественного порядка и причинение вреда растениям, создало помехи движению пешеходов и автомобилей.

В материалах также указано, что 9 мая гендиректор клуба направил письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой согласовать праздничные мероприятия: установку арт-объектов и парад спортсменов с тренерами на автобусе в сопровождении ГИБДД. Городской комитет по спорту рекомендовал ФК "Зенит" согласовать это с региональным ГУ МВД, однако письмо в полицию направили только 15 мая - после того, как прошло празднование.

Изначально из-за нарушений суды вернули протоколы полиции.

"Зенит" оформил чемпионство 7 мая за четыре тура до финиша чемпионата России, победив на своем поле московский "Спартак".

Зенит Спартак Санкт-Петербург
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