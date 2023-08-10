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"Балтика" одержала вторую подряд победу в Кубке России, обыграв "Ахмат"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Футболисты калининградской "Балтики" победили грозненский "Ахмат" во втором туре группового этапа Кубка России.

Игра в Грозном завершилась со счетом 2:0. В активе "Балтики" точный удар Дмитрия Баркова (63-я минута) и автогол игрока "Ахмата" Андрея Семенова (44).

"Балтика" одержала вторую победу подряд и вместе с "Зенитом" лидирует в группе C. "Ахмат" вместе с "Крыльями Советов" не набрал ни одного очка.

В третьем туре "Балтика" сыграет с "Зенитом", "Ахмат" встретится с "Крыльями Советов". Матчи пройдут 30 августа.

Ахмат Балтика футбол Кубок России по футболу
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