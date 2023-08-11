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Непомнящий остался единственным россиянином на мужском Кубке мира по шахматам

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в 1/8 финала проходящего в Баку Кубка мира по шахматам.

В 1/16 финала он на тай-брейке победил представителя Индии Нихала Сарина. Борьбу за выход в четвертьфинал он поведет с еще одним гроссмейстером из Индии, Видитом Гуджрати.

Между тем, из турнира выбыли россияне Андрей Есипенко и Петр Свидлер. Есипенко потерпел поражение от индийца Гукеша Доммараджу, Свидлер – от азербайджанца Ниджата Абасова. В результате Непомнящий остается единственным россиянином на мужском турнире.

Между тем, в женском розыгрыше турнирный путь из россиянок продолжают Александра Горячкина и Полина Шувалова, дошедшие до четвертьфинала. Горячкина сыграет с Харикой Дронавалли из Индии, Шувалова - с Нургюл Салимовой из Болгарии.

Александра Горячкина Ян Непомнящий Полина Шувалова Андрей Есипенко Петр Свидлер шахматы
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