Три россиянина вышли в 1/16 финала мужского Кубка мира по шахматам
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Три представителя России успешно преодолели стадию 1/32 финала проходящего в Баку розыгрыша Кубка мира по шахматам среди мужчин.
Андрей Есипенко одолел испанца Франсиско Вальехо Понса. Следующим соперником россиянина будет индиец Гукеш Доммарадж.
Петр Свидлер в 1/32 финала оказался сильнее нидерландца Йордена ван Фореста. Следующий соперник Свидлера определится позднее.
В свою очередь, Ян Непомнящий одолел азербайджанца Рауфа Мамедова. Следующий соперник Непомнящего – индиец Нихал Сарин.