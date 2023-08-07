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Три россиянина вышли в 1/16 финала мужского Кубка мира по шахматам

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Три представителя России успешно преодолели стадию 1/32 финала проходящего в Баку розыгрыша Кубка мира по шахматам среди мужчин.

Андрей Есипенко одолел испанца Франсиско Вальехо Понса. Следующим соперником россиянина будет индиец Гукеш Доммарадж.

Петр Свидлер в 1/32 финала оказался сильнее нидерландца Йордена ван Фореста. Следующий соперник Свидлера определится позднее.

В свою очередь, Ян Непомнящий одолел азербайджанца Рауфа Мамедова. Следующий соперник Непомнящего – индиец Нихал Сарин.

Ян Непомнящий Петр Свидлер Андрей Есипенко шахматы
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