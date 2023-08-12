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Глава СБР не увидел угрозы массовой смены гражданства биатлонистами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Предпосылок к тому, что отечественные биатлонисты в массовом порядке будут менять спортивное гражданство на фоне санкций, нет, заявил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

"Такого не будет. Сильные страны никого из нас не пригласят, это невозможно. Сильные страны - это Европа, Скандинавия, явно не наши друзья. Не сильные страны тоже не пригласят, потому что у них нет возможности готовить спортсменов соответствующего уровня на соответствующих условиях", - сказал Майгуров.

"У нас таких разговоров нет, и я благодарен спортсменам, что они с пониманием к этому относятся", - добавил он.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях по рекомендации МОК.

Виктор Майгуров МОК биатлон СБР
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