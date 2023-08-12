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Глава НОК Белоруссии Лукашенко положительно оценил проведение II Игр стран СНГ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Национальный олимпийский комитет Белоруссии положительно оценивает организацию и проведение II Игр стран СНГ, заявил журналистам президент НОК Белоруссии Виктор Лукашенко.

"Впечатления только положительные, атмосфера великолепная. Я побывал на разных соревнованиях, пообщался с организаторами, со спортсменами, тренерами, все признают, что соревнования прошли на высоком уровне, еще раз убедился, что мы не только любим открывать такие турниры, но и умеем", - рассказал Лукашенко.

"Были захватывающие единоборства, очень зрелищным получился баскетбольный турнир, был на пятиборье, там более спокойная атмосфера, очень напряженная борьба была в стрельбе из лука, каждый вид спорта по-своему хорош", - добавил он.

Посол РФ в Республике Белоруссия Борис Грызлов также отметил высокий организационный уровень соревнований и выразил надежду, что число стран на следующих Играх стран СНГ в Баку увеличится.

"Главное, что приехало 22 команды из девяти стран СНГ и тринадцати стран, которые разделили с нами этот турнир и то, что Игры набирают обороты. Думаю, что третьи Игры в Баку соберут еще больше спортсменов", - заявил Грызлов.

"Я посмотрел пляжный и мини-футбол, был на волейболе, на баскетболе 3 на 3, отмечу хороший уровень, отличная борьба. Уровень спорта в наших странах высокий и отсутствие спортсменов из РФ и Белоруссии снижает уровень этих соревнований. Наш пловец Клемент Колесников в Казани показывает на чемпионате России результат, равный рекорду мира, это означает, что наши домашний чемпионат сильнее чемпионата мира", - добавил он.

"Уровень и организация соревнований великолепные, это касается проведения соревнований, и условий для спортсменов, бывает, что и на Олимпийских играх на спортсменов мало обращают внимания, были случаи, когда атлетов для проживания заселяли в бывший тюремные помещения…Здесь все подготовлено на самом высоком уровне, болельщики полностью заполняют залы. Те страны, кто не приехал, наблюдают, что тут у нас происходит. Надеюсь, что через два года в Баку приедут еще больше спортсменов и команд из разных стран", - отметил Грызлов.

Игры стартовали 5 августа, когда состоялась торжественная церемония открытия. По данным организаторов, на соревнования в Белоруссии Прибыли порядка 500 спортсменов. которые соревнуются по 20 видам спорта. Церемония закрытия состоится в воскресенье в Минске.

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