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Чемпионат России по триатлону пройдет в рамках соревнования IRONSTAR в Москве

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Фестиваль спорта "Лига триатлона ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2023 пройдет 18-20 августа в Москве.

"Соревнования пройдут в одном из самых красивых мест столицы – Крылатском. В рамках соревнований состоятся женский и детские забеги, соревнования по триатлону среди детей, заплывы на открытой воде, триатлонные гонки на дистанции OLYMPIC и командная эстафета SUPERSPRINT RELAY. В рамках соревнований пройдут также Чемпионат России по триатлону (дисциплины триатлон и триатлон-эстафета), Всероссийские соревнования по триатлону в дисциплине триатлон-спринт среди юниоров", - говорится в сообщении организаторов.

Юные спортсмены от 0 до 7 лет пробегут дистанцию 500 м, атлеты от 8 до 12 лет – 1000 м. Девушки пробегут 5 км по набережной гребного канала.

"Во второй соревновательный день состоятся триатлонные гонки на олимпийской дистанции среди любителей и профессионалов. Участники преодолеют поэтапно 1,5 км во время плавания, 40 км в рамках велоэтапа и 10 км во время забега. Плавательный этап пройдет в гребном канале Крылатское. Велоэтап – по улице Нижние Мневники, а у участников Чемпионата "захватит" и олимпийские велокольца. Завершающий, беговой этап, проложен вдоль гребного канала Москвы", - говорится в сообщении.

В третий день фестиваля пройдёт эстафетная гонка SUPERSPRINT RELAY. В команде – по два или четыре спортсмена, каждый из которых последовательно проходит все три этапа триатлона: заплыв на 250 м, велогонку на 5 км и забег на 1,5 км. Далее состоится детский кубок ФТР, в котором примут участие дети от 4 до 12 лет на разных дистанциях. Завершением фестиваля станут заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили (1,852 км и 3,704 км соответственно).

"Второй год подряд совместно с Федерацией триатлона России мы проводим соревнования в Крылатском. Это уникальная спортивная локация Москвы вновь соберет вместе профессионалов и любителей. Финишировав, любители смогут наблюдать за гонкой триатлетов на Чемпионате России. Три дня в рамках фестиваля будут соревноваться и дети, и юниоры и взрослые атлеты. Такая палитра аудитории позволяет стать частью большого спортивного сообщества с самых ранних лет и вдохновляться на развитие и достижения", – рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

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