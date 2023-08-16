Поиск

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча условно дисквалифицировал нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу за угрозы в адрес журналиста, сообщает "Матч ТВ".

Кроме того, футболист оштрафован на 50 тысяч рублей.

"В заседании принял участие корреспондент Бородин. Дзюба также принял участие. Вечером получили ходатайство от "Локо" с просьбой принять участие футболисту по видеосвязи в связи с состоянием здоровья. КДК разрешил Артему принять участие по видеосвязи", - рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

СпортКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС проверит угрозы Дзюбы журналистуЧитать подробнее

Инцидент с Дзюбой и журналистом произошел после матча Матч "Локомотив" - "Крылья Советов" (1:1) 13 августа. Дзюба присутствовал на игре, но участия в ней не принимал из-за травмы. После матча один из журналистов подошел к футболисту с просьбой прокомментировать критические высказывания в его адрес со стороны российского специалиста Игоря Шалимова. В ответ Дзюба нагрубил журналисту, сопроводив свою тираду угрозами.

Григорьянц объяснил, что, несмотря на отсутствие Дзюбы в заявке на игре, "по регламенту, он является "субъектом футбола".

"Дисциплинарное нарушение произошло на территории стадиона. Нарушение было совершено сразу после матча. Поэтому это все входит в юрисдикцию комитета. Мы сначала послушали Бородина, он повторил свой вопрос и пояснил, что находился как аккредитованный журналист и в манишке фотографа. Дзюба в своем выступлении говорил, что не знал, кто подошел к нему. Мы заслушали Дзюбу, он сказал те же самые слова примерно", - сказал Григорьянц.

Ближайший матч РПЛ "Локомотив" проведет 19 августа против "Краснодара" в гостях.

Локомотив футбол Артем Дзюба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Цинциннати

Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"

Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"

Футболист "Манчестер Сити" Де Брейне выбыл на длительный срок

Футболист "Манчестер Сити" Де Брейне выбыл на длительный срок

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

Боровшийся с тяжелой болезнью хоккеист "Салавата" Амиров умер в 21 год

Непомнящий выбыл из Кубка мира по шахматам

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

"Реал" арендовал у "Челси" вратаря Кепу

Четыре россиянина вошли в топ-10 крайних нападающих НХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });