Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на два матча условно дисквалифицировал нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу за угрозы в адрес журналиста, сообщает "Матч ТВ".

Кроме того, футболист оштрафован на 50 тысяч рублей.

"В заседании принял участие корреспондент Бородин. Дзюба также принял участие. Вечером получили ходатайство от "Локо" с просьбой принять участие футболисту по видеосвязи в связи с состоянием здоровья. КДК разрешил Артему принять участие по видеосвязи", - рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Инцидент с Дзюбой и журналистом произошел после матча Матч "Локомотив" - "Крылья Советов" (1:1) 13 августа. Дзюба присутствовал на игре, но участия в ней не принимал из-за травмы. После матча один из журналистов подошел к футболисту с просьбой прокомментировать критические высказывания в его адрес со стороны российского специалиста Игоря Шалимова. В ответ Дзюба нагрубил журналисту, сопроводив свою тираду угрозами.

Григорьянц объяснил, что, несмотря на отсутствие Дзюбы в заявке на игре, "по регламенту, он является "субъектом футбола".

"Дисциплинарное нарушение произошло на территории стадиона. Нарушение было совершено сразу после матча. Поэтому это все входит в юрисдикцию комитета. Мы сначала послушали Бородина, он повторил свой вопрос и пояснил, что находился как аккредитованный журналист и в манишке фотографа. Дзюба в своем выступлении говорил, что не знал, кто подошел к нему. Мы заслушали Дзюбу, он сказал те же самые слова примерно", - сказал Григорьянц.

Ближайший матч РПЛ "Локомотив" проведет 19 августа против "Краснодара" в гостях.