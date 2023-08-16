Поиск

Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Цинциннати

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев в среду во втором круге турнира категории Masters в Цинциннати (США) нанес поражение итальянцу Лоренцо Музетти.

Результат встречи - 6:3, 6:2. Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Музетти - 18-ю.

В 1/8 финала Медведев сыграет с победителем матча между Александром Зверевым (17-й номер рейтинга АТР) и японцем Йосихито Нисиокой (45).

Мужской турнир Western&Southern Open-2023 в Цинциннати проходит с призовым фондом $6,6 млн.

Даниил Медведев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту

Дзюба дисквалифицирован на два матча условно за угрозы журналисту

Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Цинциннати

Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"

Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"

Футболист "Манчестер Сити" Де Брейне выбыл на длительный срок

Футболист "Манчестер Сити" Де Брейне выбыл на длительный срок

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

ФК "Ахмат" уволил главного тренера Ташуева

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

"Челси" приобрел полузащитника за рекордную для Англии сумму

Боровшийся с тяжелой болезнью хоккеист "Салавата" Амиров умер в 21 год

Непомнящий выбыл из Кубка мира по шахматам

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца

Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря Федотова на 4 месяца
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });