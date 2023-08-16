Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Цинциннати
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Теннисист из России Даниил Медведев в среду во втором круге турнира категории Masters в Цинциннати (США) нанес поражение итальянцу Лоренцо Музетти.
Результат встречи - 6:3, 6:2. Медведев занимает третью строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Музетти - 18-ю.
В 1/8 финала Медведев сыграет с победителем матча между Александром Зверевым (17-й номер рейтинга АТР) и японцем Йосихито Нисиокой (45).
Мужской турнир Western&Southern Open-2023 в Цинциннати проходит с призовым фондом $6,6 млн.