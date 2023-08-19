Боксер Марк Петровский победил захотевшего стать россиянином Кевина Джонсона

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2021 по боксу россиянин Марк Петровский одержал победу над американцем Кевином Джонсоном на турнире в Москве.

Поединок растянулся на все шесть раундов, по итогам которых победа была присуждена Петровскому раздельным решением судей.

Петровский провел шестой поединок на профессиональном ринге, предыдущие пять он также выиграл (четыре из них – нокаутом). Джонсон потерпел 22-е поражение при 36 победах (20 – нокаутом) и двух ничьих.

Ранее сообщалось, что Джонсон занимается оформлением документов для получения российского гражданства.