"Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футболисты столичного "Динамо" в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги обыграли соперников из московского ЦСКА.
Субботний поединок в Москве завершился со счетом 2:1. На гол нападающего армейцев Антона Заболотного, случившийся на 6-й минуте встречи, хозяева ответили точным ударом камерунского форварда Муми Нгамалё (46 мин).
Ничейный результат продержался до 81-й минуты, когда в ворота ЦСКА был назначен пенальти, который реализовал Федор Смолов (83).
В турнирной таблице "Динамо" поднялось на третье место, набрав 10 очков. ЦСКА опустился на четвертую позицию, имея в активе 9 баллов.