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"Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

"Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Максим Мухин (ЦСКА) и Муми Нгамалё ("Динамо") во время матча
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футболисты столичного "Динамо" в домашнем матче пятого тура Российской премьер-лиги обыграли соперников из московского ЦСКА.

Субботний поединок в Москве завершился со счетом 2:1. На гол нападающего армейцев Антона Заболотного, случившийся на 6-й минуте встречи, хозяева ответили точным ударом камерунского форварда Муми Нгамалё (46 мин).

Ничейный результат продержался до 81-й минуты, когда в ворота ЦСКА был назначен пенальти, который реализовал Федор Смолов (83).

В турнирной таблице "Динамо" поднялось на третье место, набрав 10 очков. ЦСКА опустился на четвертую позицию, имея в активе 9 баллов.

футбол Динамо ЦСКА
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