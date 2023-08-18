Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Федерация футбола Италии (FIGC) сообщила о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера национальной сборной.

"Федерация футбола Италии достигла соглашения с Лучано Спаллетти о том, что он станет главным тренером национальной сборной Италии", - сказал президент FIGC Габриэле Гравина, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что Спаллетти вступит в должность 1 сентября.

Первые матчи под руководством Спаллетти сборная Италии проведет 9 и 12 сентября - команда сыграет с Северной Македонией и Украиной соответственно.

13 августа FIGC объявила о расторжении контракта с Роберто Манчини, который был главным тренером сборной Италии с 2018 года.

Предыдущим местом работы Спаллетти был клуб "Наполи", который стал чемпионом Италии в предыдущем сезоне. С 2009 по 2014 годы Спаллетти был тренером петербургского "Зенита", который он дважды привел к золоту чемпионата России.