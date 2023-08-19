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"Урал" обыграл "Балтику" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Урал" (Екатеринбург) в выездном матче пятого тура Российской премьер-лиги нанес поражение "Балтике" (Калининград).

Субботний поединок в Калининграде завершился со счетом 1:0. Гол на 49-й минуте был забит с пенальти, который реализовал нападающий гостей Алексей Каштанов.

Уральцы одержали третью победу подряд, набрали 13-е очко и возглавили турнирную таблицу чемпионата. "Балтика" идет на 14-й позиции с тремя баллами.

В шестом туре 26 августа "Урал" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". "Балтика" 27 августа проведет гостевой матч против самарских "Крыльев Советов".

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