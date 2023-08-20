Поиск

О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Шон О'Мэлли одержал победу над своим соотечественником Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 292 в Бостоне.

Поединок завершился во втором раунде, О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. На кону боя стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поясом UFC владел Стерлинг, теперь титул переходит О'Мэлли, который стал новым чемпионом.

28-летний О'Мэлли одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах при одном поражении. 34-летний Стерлинг проиграл четвертый бой, имея в своем активе 23 победы.

UFC Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Месси стал самым титулованным футболистом в мире

Месси стал самым титулованным футболистом в мире

Российский футболист Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад"

Российский футболист Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад"

"Урал" обыграл "Балтику" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

"Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

"Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Дебютный гол Кейна за "Баварию" помог ей разгромить "Вердер" в Бундеслиге

Спаллетти возглавил сборную Италии по футболу

Экс-помощник Черчесова в сборной России возглавил "Ахмат"

Российской биатлонистке Виролайнен разрешили выступать за Финляндию

Поздняков упрекнул МОК в поддержке критики на призывы к бойкоту спортсменов РФ

"Челси" приобрел футболиста "Саутгемптона" Лавиа

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });