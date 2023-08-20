О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Шон О'Мэлли одержал победу над своим соотечественником Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 292 в Бостоне.

Поединок завершился во втором раунде, О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. На кону боя стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Поясом UFC владел Стерлинг, теперь титул переходит О'Мэлли, который стал новым чемпионом.

28-летний О'Мэлли одержал 17-ю победу в смешанных единоборствах при одном поражении. 34-летний Стерлинг проиграл четвертый бой, имея в своем активе 23 победы.