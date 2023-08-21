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Защитник испанской "Альмерии" Бабич перешел в "Спартак"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" объявил о переходе в московскую команду центрального защитника Срджана Бабича, игравшего в испанской "Альмерии".

27-летний серб подписал контракт со "Спартаком" до июня 2026 года.

"Бабич - левоногий игрок с внушительными физическими данными. Рост нашего новичка - 195 сантиметров. За "Спартак" он будет выступать под 6-м номером", - говорится в сообщении.

Осенью прошлого года Срджан дебютировал за сборную Сербии и вошел в заявку национальной команды на чемпионат мира. В Катаре он принял участие в матче группового турнира против Камеруна. Бабич – победитель молодежного ЧМ-2015.

Спартак
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