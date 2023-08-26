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Российский боксер Мадиев 31 августа проведет бой с Абдукахоровым из Узбекистана

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Российский боксер Магомед Мадиев 31 августа встретится с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана.

Бой представителей среднего веса пройдет в Москве, он возглавит шоу, организованное Iron&Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России. Поединок будет состоять из восьми раундов.

На счету 28-летнего россиянина на профессиональном ринге 16 побед (5 – нокаутом) при одном поражении и одном ничейном исходе. Последний бой с его участием как раз и завершился вничью – против аргентинца Эмилиано Пучеты в феврале в Москве.

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29-летний Абдукахоров ранее выиграл 18 боев (10 – нокаутом), проиграл два поединка.

В со-главном событии шоу 31 августа состоится второй полуфинал Гран-при в первом тяжёлом весе между известными в поп-индустрии бойцами Максимом "ВДВ" Фёдоровым и Исламом "Джанго" Жангоразовым. Победителя этой пары в решающем поединке уже ждёт Александр "Север" Северин.

В 8-раундовом бою в первом полусреднем весе Эльнур Самедов (17-1, КО 7) встретится с Музаффаром Расуловым (10-3, КО 7) из Узбекистана. Шигабудин Алиев (10-0-1, КО 7) проведёт 6-раундовый бой в первом тяжелом весе с Александром Зубковым (8-7, КО 7). В этом шоу будет ещё одно интересное противостояния между бойцами из поп-индустрии – тяжеловес Ислам "Мучитель" Каримов в 4-раундовом поединке встретится с Александром Куричем.

В прямом эфире турнир будет показан на телеканале "Матч ТВ".

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