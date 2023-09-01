"Фиорентина" с Кокориным вышла в групповую стадию Лиги конференций УЕФА

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Фиорентины" со счетом 2:0 победили австрийский "Рапид" в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Оба гола во Флоренции провел Николас Гонсалес – на 59-й и 90-й (с пенальти) минутах. Второй гол стал решающим, он помог "Фиорентине" победить по сумме двух встреч. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Рапида".

За три минуты до второго гола "Фиорентины" в ее составе вышел российский нападающий Александр Кокорин, который, таким образом, провел первые минуты в официальном матче в нынешнем сезоне. Предыдущий он на правах аренды провел "Арисе", в составе которого выиграл чемпионат Кипра и был признан лучшим его игроком.