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Роман Широков возглавил клуб Второй лиги "Сатурн"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Трехкратный чемпион России по футболу Роман Широков занял пост главного тренера "Леон Сатурна", сообщает пресс-служба раменского футбольного клуба.

В этой должности он сменил экс-наставника "Спартака" Олега Кононова, подавшего в отставку "без объяснения причин".

"Конечно, случившееся – полная неожиданность. Вместе с тем это не отменяет наших задач и планов. У нас хорошая команда, укомплектованная качественными футболистами, и цель занять первое место остаётся неизменной. Движемся только вперёд. Иначе просто быть не может. Как я и говорил на встрече с болельщиками, которым хочу сказать огромное спасибо за поддержку – мы хотим вернуть "Сатурну" утраченные позиции", - сказал 42-летний Широков, до этого работавший директором клуба.

"Соответствующая тренерская лицензия у меня есть. Получается не зря учился", - отметил Широков.

Ранее "Сатурн" выступал в главном дивизионе отечественного футбола, сейчас играет во Второй лиге.

Роман Широков Сатурн футбол Олег Кононов Вторая лига
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